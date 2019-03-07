В Щекино ночью загорелся деревянный вагончик

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-07T11:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

7 марта 2019 года, в 01:39 в службу спасения сообщили о пожаре в деревянном вагончике, расположенном по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Бодина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия вагончик выгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU