В Щекино ночью загорелся деревянный вагончик
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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7 марта 2019 года, в 01:39 в службу спасения сообщили о пожаре в деревянном вагончике, расположенном по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Бодина.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия вагончик выгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU