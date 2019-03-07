Под Тулой "Мазда" слетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-07T10:58:59+03:00

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6 марта 2019 года, в 10:40 на 31-ом километре автодороги «Быковка – Богородицк» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

44-летний мужчина на автомобиле «Mazda 6», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и слетел в кювет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель автомобиля «Mazda» и его пассажир - женщина 42 лет. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU