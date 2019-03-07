Тулячку поймали на краже рассады из ячейки камеры хранения в супермаркете

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-07T10:41:57+03:00

В УМВД России по г.Туле выясняют все детали ее незаконной деятельности

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Полицией в Туле поймана 44-летняя подозреваемая в совершении кражи.

Как выяснилось, злоумышленница причастна к хищению из ячейки камеры хранения в сетевом супермаркете на территории Пролетарского округа.

Жертвой хищения стала 37-летняя местная жительница, которая оставила в ячейке камеры хранения рассаду и личные вещи.

Предположительно, 44-летняя подозреваемая забрала их, преследуя корыстные цели. Она уже призналась стражам порядка в содеянном.

В УМВД России по г.Туле выясняют все детали ее незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU