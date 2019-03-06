В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-06T17:53:48+03:00

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В период с 11 по 22 марта на территории Тульской области проходит первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», организованной по инициативе МВД России.

Целью Акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы «телефонов доверия» в государственных и муниципальных органах власти для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.

Управлением МВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефона доверия – 32-22-49 и обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Туле:

Телефоны правоохранительных органов:

УМВД России по Тульской области 32-22-49

УКОН УМВД России по Тульской области 35-18-60

УМВД России по г. Туле 32-49-02, 32-49-60, 32-49-61

Отдел полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле 45-94-10, 32-24-95

Отдел полиции «Зареченский» УМВД России по г. Туле 32-40-00, 32-40-02

Отдел полиции «Привокзальный» УМВД России по г. Туле 32-47-02, 32-47-00

Отделение полиции «Косогорское» УМВД России по г. Туле 23-03-91

Отдел полиции «Советский» УМВД России по г. Туле 32-48-00, 32-48-02

Отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле 32-46-02, 31-14-77

Отдел полиции «Скуратовский» УМВД России по г. Туле 31-40-22, 31-37-43

Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Туле 72-50-02

Отделение полиции «Ильинское» УМВД России по г. Туле 72-14-23

Также с 11 по 22 марта определены телефоны горячей линии:

- администрации города Тулы: 8 (4872) 33-11-37, по которому будет осуществляться прием обращений ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.30 до 12.00, с 14.00 до 17.00.;

- в главном управлении администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 8 (4872) 47-58-58;

- в главном управлении администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 8 (4872) 41-62-39 в рабочие дни: (пн.- чтв.: с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, птн.: до 17.00 час.);

- в главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу –8 (4872) 30-19-15 (в рабочие дни пн.- чтв.: с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, птн.: до 17.00 час.);

- в главном управлении администрации города Тулы по Приво

кзальному территориальному округу - 8 (4872) 22-42-60 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00);

- в главном управлении администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 8 (4872) 31-11-36.

ИСТОЧНИК KP.RU