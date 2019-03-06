10 марта все желающие могут получить бесплатный удаленный доступ к документам Госархива Тульской области

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-06T17:26:22+03:00

Каждый сможет заглянуть на несколько веков назад, не выходя из дома

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10 марта - День архивов в России.

В рамках празднования сотрудники Госархива Тульской области подготовили любителям истории подарок.

В воскресенье, 10 марта 2019 года, с 00 до 24 часов, любой желающий сможет получить бесплатный удаленный доступ к документам ведомства на портале услуг.

Жители тульской и других областей ознакомятся с электронными образами оцифрованных документов, которые охватывают период до второй половины XVIII века, то есть до эпохи императрицы Екатерины II.

Каждый сможет заглянуть на несколько веков назад, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU