В Тульском экзотариуме пройдут тематические экскурсии к 8 марта

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-06T16:56:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках празднования Международного женского дня в Тульском областном экзотариуме пройдут необычные и очень интересные бесплатные тематические экскурсии.

8 марта в новом здании экзотариума гости узнают много нового о жизни усатых, хвостатых и пернатых мам, о том, как они выбирают себе партнера, воспитывают (или не воспитывают) малышей и насколько крепки семейные узы.

8, 9 и 10 марта экскурсоводы в старом здании экзотариума поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова.

Экскурсия "Дикие мамы":

8 марта в 11.00 и 16.00, новое здание экзотариума (ЦПКиО им.П.П. Белоусова).

Оплачивается только входной билет. 0+.

Интерактивная экскурсия "Подарки своими лапами":

8, 9 и 10 марта в 12.00 и 15.00, старое здание Экзотариума (Тула, Октябрьская, 26).

Оплачивается только входной билет. 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU