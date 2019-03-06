2019-03-06T15:56:05+03:00
Общество

По заявкам туляков в городе ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Сегодня, 6 марта, на улицы Тулы вышли 8 бригад для проведения аварийно-восстановительного ремонта дорог. Работы проводятся по ряду адресов: на ул. Советской, Шоссейной, Рязанской, Новотульской и Пржевальского.

Текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад. Так, на Советской и Шоссейной асфальт меняли в 2013 году, на Рязанской – в 2012 году, на Новотульской и Пржевальского более 10 лет назад.

При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер).

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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