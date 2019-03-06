2019-03-06T15:53:55+03:00
Общество

В Пролетарском округе прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей

Виктория ЯКУШИНА
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5 марта 2019 года, в Пролетарском округе Тулы прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли.

Сотрудниками главного управления на улицах Плеханова, Кутузова, Металлургов было составлено четыре протокола об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Сотрудниками главного управления по Пролетарскому территориальному округу рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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