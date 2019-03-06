В Тульской области проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка в результате ДТП

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-06T15:50:34+03:00

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6 марта в ДТП со школьным автобусом под Тулой пострадал 17-летний мальчик и мужчина-водитель. По данному факту в СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Подросток получил ушиб носа, водителю автобуса диагностировали перелом ноги. Степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, будет установлена дополнительно.

- В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка организации перевозки детей, соблюдению правил по перевозке, изъята вся необходимая документация о техническом состоянии транспортного средства, а также документы, касающиеся оказания услуг по перевозке детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области. - Также в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за организацию перевозки детей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU