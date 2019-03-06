В одном из микрорайонов Богородицка рухнула крыша дома

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-06T15:11:32+03:00

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6 марта 2019 года в 12:30 в службу спасения сообщили о частичном провисании кровли в одноэтажном доме, расположенном по адресу: Тульская область, г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Первомайская.

На место происшествия работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение жильцов дома не нарушено.

Работниками управляющей компании осмотрен поврежденный участок кровли, восстановительные работы будут проводится подрядной организацией.

Ситуация находится на контроле администрации района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU