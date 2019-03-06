2019-03-06T14:51:01+03:00
Общество

Алексей Дюмин встретился с педагогами Тульской области

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
ФОТО: Алексей ФОКИНФОТО: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

6 марта 2019 года, в Институте повышения квалификации проходит встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с педагогами Тульской области, которые являются победителями различных конкурсов.

В ходе встречи глава региона и учителя обсудят актуальные для отрасли вопросы, такие как привлечение молодых специалистов и их профессиональный рост в рамках реализации нацпроекта «Земский учитель».

Алексей Дюмин встретился с педагогами Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По заявкам туляков в городе ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог
В Пролетарском округе прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей
В Тульской области проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка в результате ДТП
В одном из микрорайонов Богородицка рухнула крыша дома
В Тульской области проверят все школьные автобусы
Жители Каменского района, благодаря которым удалось не допустить жертв в ДТП со школьным автобусом, получили награды
В Алексине произошел очередной сброс нечистот в реку Мышега
Четверо туляков вышли в финал премии «Бизнес-Успех»
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Под Тулой "Кадиллак Эскалейд" протаранил "ВАЗ"
В Туле проходит выставка Бэнкси
Василий Уткин назвал Тулу «пердью» из-за неподготовленного футбольного поля
7 марта на улице Гоголевской в Туле ограничат движение и стоянку
В Тульской области осудили заместителя главы МО Суворовский район
На ремесленном дворе «Добродей» в Туле отпраздуют Широкую Масленицу
Туляки могут посетить репетиции спектаклей в государственных и муниципальных театрах
В Тульской области пройдет Всероссийский театральный марафон
Многодетные малоимущие семьи Тульской области могут получить бесплатные билеты в театр
На трассе под Тулой столкнулись три авто: есть пострадавшие
Тульским суворовцам показали фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове
Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил
Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами
Уже более 600 пассажиров воспользовались безналичной оплатой проезда в Туле
Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой