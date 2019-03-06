СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-06T14:51:01+03:00

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6 марта 2019 года, в Институте повышения квалификации проходит встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с педагогами Тульской области, которые являются победителями различных конкурсов.

В ходе встречи глава региона и учителя обсудят актуальные для отрасли вопросы, такие как привлечение молодых специалистов и их профессиональный рост в рамках реализации нацпроекта «Земский учитель».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695679" frameborder="0"></iframe> Алексей Дюмин встретился с педагогами Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU