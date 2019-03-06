Алексей Дюмин встретился с педагогами Тульской области
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ФОТО: Алексей ФОКИН
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6 марта 2019 года, в Институте повышения квалификации проходит встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с педагогами Тульской области, которые являются победителями различных конкурсов.
В ходе встречи глава региона и учителя обсудят актуальные для отрасли вопросы, такие как привлечение молодых специалистов и их профессиональный рост в рамках реализации нацпроекта «Земский учитель».
Алексей Дюмин встретился с педагогами Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU