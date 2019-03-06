2019-03-06T14:16:18+03:00
Происшествия

В Алексине произошел очередной сброс нечистот в реку Мышега

Об этом сообщили сами жители
Виктория ЯКУШИНА
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Алексинские активисты заметили очередной сброс нечистот водоканала с новой трубы в реку Мышега.

Жители отмечают, что раньше в реке водилась разная живность: раки, рыба, а сейчас никого нет.

Река Мышега находится под федеральным экологическим надзором. Известно, что Министерство Росприроднадзора перенаправило информацию о загрязнении реки для принятия мер в Роспотребнадзор.

Отстойник резко обмелел,а водоканал продолжает сбрасывать дрянь в Мышегу-напрямую..Отстойник резко обмелел за 1-2 дня(что специально сделал водоканал),а водоканал продолжает сбрасывать дрянь в Мышегу-напрямую(через новую трубу). Черные места в отстойнике(без воды 1:35 )-нечистоты на дне. Резкое обмеление отстойника видно у берегов и с мест(черный бетон-уровень воды в отстойнике 2-3 дня назад) сброса нечистот в отстойник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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