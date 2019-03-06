СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-06T15:29:45+03:00

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Сегодня, 6 марта 2019 гола, в Москве назовут победителей 8-го ежегодного финала Национальной премии «Бизнес-Успех».

В 2018 году организаторы премии «Бизнес-Успех» (ОПОРА РОССИИ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата Российской Федерации), при поддержке региональных органов исполнительной власти, провели 16 открытых межрегиональных этапов премии.

Из более 15 тысяч участников премии в финал вышли 24. Четверо из них - из Тулы.

Это:

Иван Пахомов – пейнтбольный клуб

Иван Крючков – фермерское хозяйство

Алла Штауб – разработка сайтов

Инна Давлетшина – детский город профессий

Поддержать предпринимателей в составе тульской делегации приехали Вячеслав Романов - председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, Михаил Глухов - председатель Тульского отделения "ОПОРА РОССИИ".

- Из 25 человек которые вышли в финал четверо - представители нашего региона. Мы гордимся нашими предпринимателями и поддерживаем дружной командой на форуме, - отметил Вячеслав Романов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695681" frameborder="0"></iframe> Четверо туляков вышли в финал премии «Бизнес-Успех».

"Комсомольская правда в Туле" - информационный партнер премии.

ИСТОЧНИК KP.RU