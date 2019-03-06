Четверо туляков вышли в финал премии «Бизнес-Успех»
Сегодня, 6 марта 2019 гола, в Москве назовут победителей 8-го ежегодного финала Национальной премии «Бизнес-Успех».
В 2018 году организаторы премии «Бизнес-Успех» (ОПОРА РОССИИ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата Российской Федерации), при поддержке региональных органов исполнительной власти, провели 16 открытых межрегиональных этапов премии.
Из более 15 тысяч участников премии в финал вышли 24. Четверо из них - из Тулы.
Это:
Иван Пахомов – пейнтбольный клуб
Иван Крючков – фермерское хозяйство
Алла Штауб – разработка сайтов
Инна Давлетшина – детский город профессий
Поддержать предпринимателей в составе тульской делегации приехали Вячеслав Романов - председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, Михаил Глухов - председатель Тульского отделения "ОПОРА РОССИИ".
- Из 25 человек которые вышли в финал четверо - представители нашего региона. Мы гордимся нашими предпринимателями и поддерживаем дружной командой на форуме, - отметил Вячеслав Романов.
Четверо туляков вышли в финал премии «Бизнес-Успех».
"Комсомольская правда в Туле" - информационный партнер премии.
ИСТОЧНИК KP.RU