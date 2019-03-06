Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-06T12:48:47+03:00

В ДТП пострадали три человека

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Прокуратура города Щекино проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 6 марта в 7:20 на автодороге "Лапотково-Пирогово".

Напомним, столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и школьный автобус «Газель». Пострадали три человека, среди которых 17-летний школьник.

На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Щекино Анастасия Галактионова. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты доследственной проверки по данному факту, которая проводится СО ОМВД России по Щекинскому району, прокуратура города Щекино взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU