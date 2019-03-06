2019-03-06T12:48:47+03:00
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой

В ДТП пострадали три человека
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Прокуратура города Щекино проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 6 марта в 7:20 на автодороге "Лапотково-Пирогово".

Напомним, столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и школьный автобус «Газель». Пострадали три человека, среди которых 17-летний школьник.

На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Щекино Анастасия Галактионова. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты доследственной проверки по данному факту, которая проводится СО ОМВД России по Щекинскому району, прокуратура города Щекино взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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