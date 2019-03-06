Под Тулой "Кадиллак Эскалейд" протаранил "ВАЗ"
Пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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5 марта 2019 года, в 20:00 на 10-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» произошло ДТП.
40-летний мужчина на автомобиле «Cadillac Escalade», по предварительным данным, столкнулся с попутным автомобилем «Ваз 21011», под управлением мужчины 62 лет.
В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Ваз» - 60-летняя женщина. Она с различными травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU