2019-03-06T10:50:07+03:00
Общество

В Туле проходит выставка Бэнкси

[фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульском областном художественном музее откралась выставка «Бэнкси и уличное искусство».

Гости могут увидеть работы современных западных и российских уличных художников, отражающих в своем творчестве остросоциальные проблемы современности.

«Искусство находит тебя, даже если ты этого не хочешь». Этот лозунг отлично описывает сущность современного уличного искусства. Оно — неотъемлемая часть нашего общества, растворившаяся в повседневной жизни.

Представленные в экспозиции авторы:

Banksy, LAK, Hoodgraff, Dobro, K-the kreator, Егор Холтов, Слава Птрк

В Туле проходит выставка Бэнкси.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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