В Туле проходит выставка Бэнкси
В Тульском областном художественном музее откралась выставка «Бэнкси и уличное искусство».
Гости могут увидеть работы современных западных и российских уличных художников, отражающих в своем творчестве остросоциальные проблемы современности.
«Искусство находит тебя, даже если ты этого не хочешь». Этот лозунг отлично описывает сущность современного уличного искусства. Оно — неотъемлемая часть нашего общества, растворившаяся в повседневной жизни.
Представленные в экспозиции авторы:
Banksy, LAK, Hoodgraff, Dobro, K-the kreator, Егор Холтов, Слава Птрк
В Туле проходит выставка Бэнкси.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU