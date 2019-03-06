Василий Уткин назвал Тулу «пердью» из-за неподготовленного футбольного поля

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-06T10:44:14+03:00

Об этом он заявил в эфире передачи «Эхо-Спорт»

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Спортивный комментатор Василий Уткин назвал Тулу «пердью». Причиной тому стала неготовность футбольного поля к матчам оружейников с «ЦСКА» и «Оренбургом». Игры были перенесены в Грозный и Химки.

- Спор за право называться «пердью» в этот раз выиграла Тула, потому что именно там не смогли подготовить поле. Это то место, где надлежащим образом не смогли подготовить футбольный стадион к весне, мы справедливо можем считать «пердью». Это переходящий титул, сейчас он у Тулы, - отметил Уткин в эфире передачи «Эхо-Спорт».

В каком состоянии поле Центрального стадиона сейчас - вопрос отрытый. Грядет матч с «Енисеем», но вот сможет ли Тула его провести, пока неизвестно. Окончательного заключения по газону комиссия РПЛ пока не дала.

ИСТОЧНИК KP.RU