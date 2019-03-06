2019-03-06T10:44:14+03:00
Спорт

Василий Уткин назвал Тулу «пердью» из-за неподготовленного футбольного поля

Об этом он заявил в эфире передачи «Эхо-Спорт»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спортивный комментатор Василий Уткин назвал Тулу «пердью». Причиной тому стала неготовность футбольного поля к матчам оружейников с «ЦСКА» и «Оренбургом». Игры были перенесены в Грозный и Химки.

- Спор за право называться «пердью» в этот раз выиграла Тула, потому что именно там не смогли подготовить поле. Это то место, где надлежащим образом не смогли подготовить футбольный стадион к весне, мы справедливо можем считать «пердью». Это переходящий титул, сейчас он у Тулы, - отметил Уткин в эфире передачи «Эхо-Спорт».

В каком состоянии поле Центрального стадиона сейчас - вопрос отрытый. Грядет матч с «Енисеем», но вот сможет ли Тула его провести, пока неизвестно. Окончательного заключения по газону комиссия РПЛ пока не дала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проходит выставка Бэнкси
7 марта на улице Гоголевской в Туле ограничат движение и стоянку
В Тульской области осудили заместителя главы МО Суворовский район
На ремесленном дворе «Добродей» в Туле отпраздуют Широкую Масленицу
Туляки могут посетить репетиции спектаклей в государственных и муниципальных театрах
В Тульской области пройдет Всероссийский театральный марафон
Многодетные малоимущие семьи Тульской области могут получить бесплатные билеты в театр
На трассе под Тулой столкнулись три авто: есть пострадавшие
Тульским суворовцам показали фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове
Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил
Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами
Уже более 600 пассажиров воспользовались безналичной оплатой проезда в Туле
Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой