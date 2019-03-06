7 марта на улице Гоголевской в Туле ограничат движение и стоянку
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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 7 марта 2019 года торжественного собрания в государственном учреждении культуры Тульской области «Тульская областная филармония имени И.А. Михайловского», посвященного празднованию Международного женского дня, будут введены следующие ограничения:
- запрещена с 6:00 до 14:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской,
- ограничено с 8:00 до 14:00 движение всех видов транспорта по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.
ИСТОЧНИК KP.RU