В Тульской области осудили заместителя главы МО Суворовский район

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-06T10:08:56+03:00

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Заместитель главы МО Суворовский район Тульской области признанна судом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, 31 июля 2017 года, обвиняемая и подрядная организация заключили муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу и установке светильников уличного освещения по улице Ленина города Суворова. Цена услуг по контракту составила 429 997,75 рублей.

21 августа 2017 года обвиняемой передали документы с ложными сведения о полностью выполненных работах, предусмотренных контрактом. При этом контроль за ходом и качеством выполнения работ фактически не осуществлялся.

Женщина подписала указанные официальные документы по установке 47 светильников и 47 кронштейнов на сумму 429 997,75 рублей, хотя по факту работы были выполнены не в полном объеме, а на сумму 249 751, 48 рублей.

А 24 августа 2017 года она также подписала и платежное поручение о перечислении 429 997, 75 рублей на расчетный счет подрядчика.

Таким образом, она причинила имущественный вред бюджету МО г. Суворов Суворовского района.

За содеянное приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 65 000 рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций или заниматься такой деятельностью на срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU