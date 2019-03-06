2019-03-06T09:56:51+03:00
Общество

На ремесленном дворе «Добродей» в Туле отпраздуют Широкую Масленицу

Мероприятие пройдет 10 марта 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
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Это будет уникальный праздник для взрослых и детейЭто будет уникальный праздник для взрослых и детей
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На ремесленном дворе «Добродей» пройдет Широкая Масленица.

Это будет уникальный праздник для взрослых и детей. Гостей познакомят с персонажами традиционного русского театра «Петрушка», проведут по старинным улицам деревянной Тулы, научат расписывать филимоновские игрушки, мастерить куколок-масленичек и разжигать тульский жаровой самовар, представят редкие экспонаты этнографической выставки «Узоры о судьбе и о надежде» и, конечно, угостят блинами. А кузнец покажет, как куется сковорода. И все это под выступление лучших коллективов области.

Мероприятие пройдет 10 марта 2019 года, с 12:00 до 15:00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1«а», 1«б».

Подробности по телефону: 35-25-00, +7-991-414-26-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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