2019-03-06T09:45:40+03:00
Общество

Туляки могут посетить репетиции спектаклей в государственных и муниципальных театрах

5 марта 2019 года, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на пресс-конференции сообщила о мероприятиях, которые проходят в регионе в рамках Года театра
Виктория ЯКУШИНА
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В рамках поддержки федерального проекта «Театр - школа» реализуется проект «Детская классика». Его главная цель - приобщение молодого поколения к лучшим образцам отечественной и зарубежной литературы посредством театрального искусства. Во всех театрах пройдут премьерные спектакли, вход на них бесплатный, после показов планируются зрительские обсуждения.

В рамках проекта «Урок литературы в театре» проходит показ спектаклей по произведениям классиков художественной литературы для школьников и студенческой аудитории.

Тульский академический театр драмы работает над спектаклем с участием воспитанников Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов», созданного по поручению Алексея Дюмина.

В государственных и муниципальных театрах Тульской области проходят открытые репетиции. Реализуется новый проект Тульского академического театра драмы «Авторская режиссура». Жители и гости города Тулы приглашаются на просмотры репетиций спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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