В Тульской области пройдет Всероссийский театральный марафон

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-06T09:38:55+03:00

Мероприятие пройдет в рамках Года театра

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В рамках Года театра в Тульской области пройдет ряд мероприятий, включенных в федеральный план.

Среди них Фестиваль городов-героев и городов воинской славы «Будем жить», на котором театры из разных регионов России покажут спектакли, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Также пройдет Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле», который является совместным проектом Тульского академического театра драмы и Белорусского государственного музыкального театра.

Традиционно состоятся Театральный фестиваль «Толстой Weekend», Межрегиональный театральный фестиваль «Бежин Луг» и XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Кроме того, запланировано проведение Всероссийского театрального марафона «Российский театр – XXI век», который пройдет в Тульской области в конце сентября 2019 года, в рамках российско-финляндского культурного форума, и будет посвящен тематике фольклорного театра как языка диалога культур.

ИСТОЧНИК KP.RU