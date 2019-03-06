2019-03-06T09:38:55+03:00
Общество

В Тульской области пройдет Всероссийский театральный марафон

Мероприятие пройдет в рамках Года театра
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках Года театра в Тульской области пройдет ряд мероприятий, включенных в федеральный план.

Среди них Фестиваль городов-героев и городов воинской славы «Будем жить», на котором театры из разных регионов России покажут спектакли, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Также пройдет Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле», который является совместным проектом Тульского академического театра драмы и Белорусского государственного музыкального театра.

Традиционно состоятся Театральный фестиваль «Толстой Weekend», Межрегиональный театральный фестиваль «Бежин Луг» и XI Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Кроме того, запланировано проведение Всероссийского театрального марафона «Российский театр – XXI век», который пройдет в Тульской области в конце сентября 2019 года, в рамках российско-финляндского культурного форума, и будет посвящен тематике фольклорного театра как языка диалога культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проходит выставка Бэнкси
Василий Уткин назвал Тулу «пердью» из-за неподготовленного футбольного поля
7 марта на улице Гоголевской в Туле ограничат движение и стоянку
В Тульской области осудили заместителя главы МО Суворовский район
На ремесленном дворе «Добродей» в Туле отпраздуют Широкую Масленицу
Туляки могут посетить репетиции спектаклей в государственных и муниципальных театрах
Многодетные малоимущие семьи Тульской области могут получить бесплатные билеты в театр
На трассе под Тулой столкнулись три авто: есть пострадавшие
Тульским суворовцам показали фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове
Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил
Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами
Уже более 600 пассажиров воспользовались безналичной оплатой проезда в Туле
Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой