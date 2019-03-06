2019-03-06T09:35:56+03:00
Общество

Многодетные малоимущие семьи Тульской области могут получить бесплатные билеты в театр

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области продолжаются акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию», инициированные губернатором Алексеем Дюминым.

В рамках этих акций многодетные малоимущие семьи получают бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия в Тульский областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую областную филармонию.

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства. Подробно узнать о порядке и условиях предоставления билетов - в Управлении социальной защиты населения Тульской области по телефону: 8(4872) 42-13-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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