Многодетные малоимущие семьи Тульской области могут получить бесплатные билеты в театр

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-06T09:35:56+03:00

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства

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В Тульской области продолжаются акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию», инициированные губернатором Алексеем Дюминым.

В рамках этих акций многодетные малоимущие семьи получают бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия в Тульский областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, Тульскую областную филармонию.

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства. Подробно узнать о порядке и условиях предоставления билетов - в Управлении социальной защиты населения Тульской области по телефону: 8(4872) 42-13-73.

ИСТОЧНИК KP.RU