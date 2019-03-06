2019-03-06T09:28:17+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой столкнулись три авто: есть пострадавшие

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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6 марта 2019 года, в 02:19 на 272-ом км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись три автомобиля - "Мерседес Вито", "Ниссан Марч" и "Хендай Солярис".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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