На трассе под Тулой столкнулись три авто: есть пострадавшие
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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6 марта 2019 года, в 02:19 на 272-ом км трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись три автомобиля - "Мерседес Вито", "Ниссан Марч" и "Хендай Солярис".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU