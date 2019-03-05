2019-03-05T17:57:03+03:00
Общество

Тульским суворовцам показали фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове

Фильм основан на реальных событиях
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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5 марта 2019 гола, в Тульском суворовском военном училище прошел показ художественного фильма «Солдатик».

На показе присутствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, а также создатели картины: художественный руководитель фильма, народная артистка РФ, лауреат премии Правительства РФ, кинорежиссер Алла Сурикова и ее ученица, режиссер фильма Виктория Фанасютина.

Фильм основан на реальных событиях. Эта история самого маленького солдата – героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех родных, попал в действующую армию и впоследствии стал настоящим защитником Родины. Этот маленький солдат мог дать урок мужества, веры в победу и стойкости любому взрослому.

Алла Сурикова поблагодарила губернатора Алексея Дюмина за всемерную поддержку при создании фильма.

Место для показа было выбрано неслучайно. После войны маленький солдатик Сережа окончил именно Тульское суворовское военное училище.

После просмотра ребята смогли пообщаться с гостями в неформальной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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