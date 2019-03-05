Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-05T17:33:22+03:00

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За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 31-летнего жителя Ленинского района.

Как сообщает прокуратура Тульской области, вечером 19 сентября 2018 года, пьяный мужчина с телефона своей матери позвонил на номер «112» и соврал, что в квартире одного из домов в поселке Рассвет заложено 250 грамм тротила.

Прибывшими на место сотрудниками полиции, Управления Росгвардии по Тульской области, ГУ МЧС России по Тульской области взрывчатых веществ и иных опасных предметов не обнаружено.

За содеянное мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU