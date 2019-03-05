Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил
За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 31-летнего жителя Ленинского района.
Как сообщает прокуратура Тульской области, вечером 19 сентября 2018 года, пьяный мужчина с телефона своей матери позвонил на номер «112» и соврал, что в квартире одного из домов в поселке Рассвет заложено 250 грамм тротила.
Прибывшими на место сотрудниками полиции, Управления Росгвардии по Тульской области, ГУ МЧС России по Тульской области взрывчатых веществ и иных опасных предметов не обнаружено.
За содеянное мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU