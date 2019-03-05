СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-05T17:26:57+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсети [фото, видео]

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Река Воронка, в районе Московского вокзала в Туле, покрылась маслянистой пленкой.

Что за вещество попало в воду и откуда - пока неизвестно.

Туляки отмечают, что уже направлено обращение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой провести проверку по данному факту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695526" frameborder="0"></iframe> Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU