Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами
Об этом сообщают очевидцы в соцсети [фото, видео]
Фото: Алексей ФОКИН
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Река Воронка, в районе Московского вокзала в Туле, покрылась маслянистой пленкой.
Что за вещество попало в воду и откуда - пока неизвестно.
Туляки отмечают, что уже направлено обращение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой провести проверку по данному факту.
Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU