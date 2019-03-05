2019-03-05T17:26:57+03:00
Общество

Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами

Об этом сообщают очевидцы в соцсети [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Река Воронка, в районе Московского вокзала в Туле, покрылась маслянистой пленкой.

Что за вещество попало в воду и откуда - пока неизвестно.

Туляки отмечают, что уже направлено обращение в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с просьбой провести проверку по данному факту.

Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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