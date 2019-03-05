Уже более 600 пассажиров воспользовались безналичной оплатой проезда в Туле
С 1 марта 2019 года в Туле оплатить проезд безналичным способом можно в любом виде муниципального транспорта – трамваях, троллейбусах, автобусах.
Произвести оплату можно с помощью транспортной карты, банковской карты, также оплата возможна при помощи мобильного устройства.
Весь подвижной состав МКП «Тулгорэлектротранс» оснащен валидаторами для безналичного расчета. Важно при этом получить чек – документ об оплате проезда.
Напомним, в настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей – при безналичном расчете.
На данный момент безналичной оплатой проезда воспользовались уже более 600 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU