2019-03-05T17:06:03+03:00
Общество

Уже более 600 пассажиров воспользовались безналичной оплатой проезда в Туле

В Туле оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно безналичным способом
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 1 марта 2019 года в Туле оплатить проезд безналичным способом можно в любом виде муниципального транспорта – трамваях, троллейбусах, автобусах.

Произвести оплату можно с помощью транспортной карты, банковской карты, также оплата возможна при помощи мобильного устройства.

Весь подвижной состав МКП «Тулгорэлектротранс» оснащен валидаторами для безналичного расчета. Важно при этом получить чек – документ об оплате проезда.

Напомним, в настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей – при безналичном расчете.

На данный момент безналичной оплатой проезда воспользовались уже более 600 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тульским суворовцам показали фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове
Житель Тульской области получил срок в колонии за выдуманный тротил
Река Воронка в Туле покрылась масляными пятнами
Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой
Бюджет Тульской области в 2018 году исполнен с профицитом 3,7 млрд рублей
Тульские школьники победили в чемпионате «РобоМастер»
Весной в Туле будет ограничено движение тяжеловесного транспорта
6 марта в Туле завоют сирены
В Тульской области планируют построить онкологический центр
Пропавшую в Заокском районе 16-летнюю школьницу нашли в Туле
Ограбил и вытолкнул из авто: в Туле мужчина напал на пассажирку
10 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Цирк больших зверей приехал в Тулу
Ремонт колодцев в Туле проводится по современной технологии
В Туле усилена работа по прочистке ливневок
Тульский школьник победил в нескольких соревнованиях по вольной борьбе
Административные комиссии взыщут с УК штрафы на сумму свыше 2 млн рублей
В Туле снова пройдет плановое отключение светофоров
За неделю в Туле вывезли более 14 тысяч кубометров снега
"Откуда и куда несете?": в Туле двое мужчин попались на краже труб из подвала
В Туле продолжает работать система "Снег"
Тулячка стала серебряным призером чемпионата России по самбо
Масленица 2019 в тульских парках: сжигание чучела, ярмарка и салют