Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой
Напомним, днем 2 марта 2019 года,на автодороге «Лапотково-Ефремов» в районе деревни Андреевка Тепло-Огаревского района Тульской области произошло ДТП с участием "Тойоты" и школьного автобуса "Газель".
Как сообщает прокуратура региона, последний - автобус МКОУ «Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева» - перевозил группу детей из восьми обучающихся 6-7 классов в возрасте 12-13 лет. Они возвращались из Тулы, со спортивных соревнований.
По предварительным данным, автомобиль марки «Тойота» не справился с управлением во время обгона и ударил автобус в заднюю часть кузова. "Газель" вынесло с проезжей части автодороги в кювет, где его два раза перевернуло.
Находившиеся в салоне автомобиля дети, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медицинской помощи пятеро школьников и их сопровождающие были отпущены из медучреждения.
Трое детей госпитализированы в лечебное учреждение с диагнозом СГМ ЗЧМТ, у одного из детей диагностирован перелом лучевой кости руки.
В ходе прокурорской проверки нарушений правил организованной перевозки детей школьным автобусом не выявлено.
Все сопровождающие и дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, автобус оснащен необходимым оборудованием, вся необходимая документация имеется.
По данному факту следователем отделения по расследованию преступлений совершенных на территории Тепло-Огаревского района СО МОМВД России «Плавский» проводится доследственная проверка, ход и результаты которой прокуратурой области и прокуратурой района взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU