2019-03-05T16:55:23+03:00
Происшествия

Прокуратура провела проверку по факту ДТП со школьным автобусом под Тулой

Отметим, что в автоаварии пострадали восемь детей
Виктория ЯКУШИНА
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Напомним, днем 2 марта 2019 года,на автодороге «Лапотково-Ефремов» в районе деревни Андреевка Тепло-Огаревского района Тульской области произошло ДТП с участием "Тойоты" и школьного автобуса "Газель".

Как сообщает прокуратура региона, последний - автобус МКОУ «Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева» - перевозил группу детей из восьми обучающихся 6-7 классов в возрасте 12-13 лет. Они возвращались из Тулы, со спортивных соревнований.

По предварительным данным, автомобиль марки «Тойота» не справился с управлением во время обгона и ударил автобус в заднюю часть кузова. "Газель" вынесло с проезжей части автодороги в кювет, где его два раза перевернуло.

Находившиеся в салоне автомобиля дети, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медицинской помощи пятеро школьников и их сопровождающие были отпущены из медучреждения.

Трое детей госпитализированы в лечебное учреждение с диагнозом СГМ ЗЧМТ, у одного из детей диагностирован перелом лучевой кости руки.

В ходе прокурорской проверки нарушений правил организованной перевозки детей школьным автобусом не выявлено.

Все сопровождающие и дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, автобус оснащен необходимым оборудованием, вся необходимая документация имеется.

По данному факту следователем отделения по расследованию преступлений совершенных на территории Тепло-Огаревского района СО МОМВД России «Плавский» проводится доследственная проверка, ход и результаты которой прокуратурой области и прокуратурой района взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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