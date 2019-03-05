Бюджет Тульской области в 2018 году исполнен с профицитом 3,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-05T16:44:39+03:00

Такого результата удалось достигнуть впервые за последние три года

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Первый заместитель Губернатора – председатель регионального правительства Валерий Шерин и министр финансов Тульской области Владимир Юдин сообщили, что доходы бюджета области в 2018 году составили 74 млрд рублей, а это рост на 11,1%.

Впервые за всю историю Тульской области налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 59,1 млрд рублей, что на 6,1 млрд рублей или на 11,5% выше поступлений 2017 года. Расходы бюджета составили 70,3 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей выше 2017 года.

Кроме того, впервые за последние три года бюджет области исполнен с профицитом 3,7 млрд рублей.

Объем госдолга региона был сокращен на 736,3 млн рублей до 17,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU