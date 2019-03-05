2019-03-05T16:26:40+03:00
Общество

Тульские школьники победили в чемпионате «РобоМастер»

Виктория ЯКУШИНА
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Открытый городской чемпионат по робототехнике «РобоМастер» для обучающихся 5, 6 и 7 классов состоялся на базе Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества.

Победителями стали команды двух образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы:

команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» «Патриот», занявшая III место в соревнованиях «Кегельринг-КВАДРО»;

команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» «Искра», занявшая III место в соревнованиях «Следование по линии» и III место в финале открытого городского чемпионата по робототехнике «РобоМастер».

На первом этапе в ходе соревнований «Кегельринг-КВАДРО» участники конструировали и программировали робота, способного «видеть» и «распознавать» цвета установленных на поле ринга кеглей.

На втором этапе в ходе соревнований «Следование по линии» оценивалось скоростное прохождение роботом трассы со сложными поворотами, разворотами, криволинейными участками.

Авторские работы представлены роботами-андроидами, -уборщиками, -танцорами, -охранниками и даже роботом-болидом «Формула-1», космическим кораблем из фильма «Звездные войны».

Члены судейской коллегии отметили высокий уровень теоретических знаний школьников и отличные практические навыки конструирования и программирования робототехнических устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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