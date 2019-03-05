Весной в Туле будет ограничено движение тяжеловесного транспорта

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-05T16:15:11+03:00

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С 1 по 30 апреля 2019 года на территории города Тулы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения будет действовать весеннее ограничение движения автомобилей.

В указанный период предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием на территории города Тулы будут ограничены значением - 4 т/ось.

На въездах в Тулу будут установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках: трасса М2 при подходе к Туле, КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе), Новомосковское шоссе, Епифанское шоссе, Одоевское шоссе, Алексинское шоссе и др. В указанный период, на улично-дорожной сети города, будут работать посты весогабаритного контроля.

Объезд улично-дорожной сети города Тулы транспортными средствами, превышающими установленную допустимую осевую нагрузку на ось транспортного средства (4 т/ось), осуществляется по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

Отметим, что движение с превышением установленных осевых нагрузок будет возможно на основании выдаваемых уполномоченным органом специальных разрешений, при условии возмещения вреда дорожному покрытию. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ или по адресу: пр.Ленина,2, каб. 567, тел.: 30-72-26.

ИСТОЧНИК KP.RU