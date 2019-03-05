6 марта в Туле завоют сирены
Таким образом пройдет проверка системы централизованного оповещения населения
Изменить размер текста:
6 марта 2019 года, с 10:00 часов в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона.
Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.
О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации можно будет сообщить в ЕДДС муниципальных образований.
ИСТОЧНИК KP.RU