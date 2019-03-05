6 марта в Туле завоют сирены

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-05T15:59:33+03:00

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6 марта 2019 года, с 10:00 часов в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации можно будет сообщить в ЕДДС муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU