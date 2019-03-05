В Тульской области планируют построить онкологический центр
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В Тульском регионе сохраняется высокая смертность от новообразований.
Для более качественного оказания медицинской помощи, по мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, необходимо строительство специализированного онкологического центра в области.
Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову и министру строительства и ЖКХ региона Элеоноре Шевченко проработать вопрос строительства такого центра.
Уже в 2019 году планируется приступить к разработке проектной документации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу.
ИСТОЧНИК KP.RU