В Тульской области планируют построить онкологический центр

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-05T15:54:48+03:00

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В Тульском регионе сохраняется высокая смертность от новообразований.

Для более качественного оказания медицинской помощи, по мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, необходимо строительство специализированного онкологического центра в области.

Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову и министру строительства и ЖКХ региона Элеоноре Шевченко проработать вопрос строительства такого центра.

Уже в 2019 году планируется приступить к разработке проектной документации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU