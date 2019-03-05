Пропавшую в Заокском районе 16-летнюю школьницу нашли в Туле
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего в Тульской области.
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16-летняя школьница, пропавшая в Заокском районе Тульской области 4 марта, найдена живой в Туле.
Напомним, ранним утром она ушла в школу и не вернулась домой.
На поиски пропавшей без вести девушки кинулись ее родственники, полицейские, волонтеры.
Нашли ее сегодня, 5 марта. Она жива и здорова.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предварительно, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Сейчас полицией проводятся мероприятия по дальнейшему установлению всех деталей произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU