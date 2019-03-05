Пропавшую в Заокском районе 16-летнюю школьницу нашли в Туле

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-05T15:57:09+03:00

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего в Тульской области.

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16-летняя школьница, пропавшая в Заокском районе Тульской области 4 марта, найдена живой в Туле.

Напомним, ранним утром она ушла в школу и не вернулась домой.

На поиски пропавшей без вести девушки кинулись ее родственники, полицейские, волонтеры.

Нашли ее сегодня, 5 марта. Она жива и здорова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, предварительно, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас полицией проводятся мероприятия по дальнейшему установлению всех деталей произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU