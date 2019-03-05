Ограбил и вытолкнул из авто: в Туле мужчина напал на пассажирку
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
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В Туле 44-летний мужчина предстанет перед судом за разбойное нападение на пассажирку.
Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина подвозил женщину на своем автомобиле. Во время поездки он решил ограбить даму и ударил ее по голове неустановленным предметом. Пассажирка потеряла сознание.
Пока женщина не пришла в себя, водитель забрал принадлежащий ей мобильник, кошелек с деньгами, вытолкнул саму из машины и уехал.
Ущерб тулячке составил 8 100 рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU