10 марта в Туле ограничат продажу алкоголя
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10 марта 2019 года в Туле отпразднуют Масленицу 2019 года.
Мероприятия проводятся на Казанской, Пролетарской набережных и на улице Металлистов с 12:00 до 15:00.
В связи с этим 10 марта 2019 года будет ограничена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от мест проведения празднований.
Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU