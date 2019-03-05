10 марта в Туле ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-05T15:21:30+03:00

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10 марта 2019 года в Туле отпразднуют Масленицу 2019 года.

Мероприятия проводятся на Казанской, Пролетарской набережных и на улице Металлистов с 12:00 до 15:00.

В связи с этим 10 марта 2019 года будет ограничена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от мест проведения празднований.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU