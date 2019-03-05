2019-03-05T15:28:42+03:00
Общество

Цирк больших зверей приехал в Тулу

Звезда программы - жираф Багир
Юлия КУДЫМОВА
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Фото: Юлия КУДЫМОВАФото: Юлия КУДЫМОВА
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В Тулу приехал цирк больших зверей. Представления для туляков начнутся 8 марта, но уже сейчас африканских гигантов смогли увидеть многодетные семьи, пенсионеры и представители прессы, для которых организаторы и дрессировщики провели пресс-конференцию.

Сотрудники цирка рассказали некоторые секреты предстоящего шоу. Также у представителей тульских СМИ появилась возможность близкого знакомства с жирафом Багиром. Он - единственный дрессированный представитель своего вида в России. 8 марта у него юбилей - 15 лет.

Журналисты стали участниками уникального трюка - поцелуй или прическа от жирафа. Доброжелательный и любвеобильный гигант с удовольствием оказывал знаки внимания всего лишь за ванильный сухарик.

Фото: Юлия КУДЫМОВА

Фото: Юлия КУДЫМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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