Цирк больших зверей приехал в Тулу
В Тулу приехал цирк больших зверей. Представления для туляков начнутся 8 марта, но уже сейчас африканских гигантов смогли увидеть многодетные семьи, пенсионеры и представители прессы, для которых организаторы и дрессировщики провели пресс-конференцию.
Сотрудники цирка рассказали некоторые секреты предстоящего шоу. Также у представителей тульских СМИ появилась возможность близкого знакомства с жирафом Багиром. Он - единственный дрессированный представитель своего вида в России. 8 марта у него юбилей - 15 лет.
Журналисты стали участниками уникального трюка - поцелуй или прическа от жирафа. Доброжелательный и любвеобильный гигант с удовольствием оказывал знаки внимания всего лишь за ванильный сухарик.
Фото: Юлия КУДЫМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU