2019-03-05T14:28:31+03:00
Общество

В Туле усилена работа по прочистке ливневок

В городе работает вакуумная машина
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Спецтехника выезжает по местам заявок, где наблюдается подтопление проезжей части. Производится очищение дождеприемных решеток от мусора и песка, а также осуществляется откачивание скопившейся воды.

Заявки на прочистку ливневых канализаций и откачку воды с проезжих частей и тротуаров принимаются через ЕДДС по телефонам: 8(4872)47-20-34, 8(4872)47-20-37 и на короткий номер 1391. Также рассматриваются жалобы, поступающие через электронный портал «Открытый регион 71», через официальные группы в социальных сетях.

Помимо этого в Зареченском округе сегодня ведутся подготовительные работы к возможному паводку, производится очистка водоотводных кюветов на ул. Литейной, Ряжской в районе ул. Максима Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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