Тульский школьник победил в нескольких соревнованиях по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-05T14:15:51+03:00

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Ученик центра образования №58 «Поколение будущего» Степан Гордеев стал победителем значимых спортивных состязаний по вольной борьбе в своей возрастной категории.

- I место среди участников в весовой категории 40 кг открытого турнира города Плавска по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе, посвященном Дню защитника Отечества;

- I место среди участников в весовой категории 40 кг, в возрастной категории 2008-2009 годов рождения открытого Первенства города Мценска по вольной борьбе в рамках Межрегионального турнира памяти Героя Советского Союза Е.П. Кочергина.

ИСТОЧНИК KP.RU