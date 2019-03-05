Административные комиссии взыщут с УК штрафы на сумму свыше 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-05T14:11:28+03:00

Об этом сообщил начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Василий Ростовцев в ходе оперативного совещания сегодня, 4 марта

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УАТН администрации города Тулы ежедневно проводятся рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД. За период с 25 февраля по 1 марта было обследовано 487 территорий, выявлено 43 нарушения в части неисполнения Правил благоустройства, в т.ч.:

- неудовлетворительная расчистка от снега и наледи дворовых территорий – 10 нарушений, в том числе 3 нарушения допущены управляющей компанией «Альянс», 3 нарушения – УК «Восход» и по 1 нарушению у управляющих компаний «Астек», «РЭМС», «УютДом», «Согласие» – 1. Выдано 10 требований, из них 5 исполнено, 5 на контроле. Составлено 5 протоколов – УК «Орион».

- неудовлетворительная очистка кровель от снега и наледи (сосулек) – 33 нарушения, в том числе 17 нарушений у управляющей компании «РЭМС», 11 нарушений у УК «Восход», 2 нарушения у УК «Арсенал» и по 1 нарушению у УК «Центральная», «УКС г. Тулы», УК «Южная». Выдано 33 требования, из них 19 исполнено, 14 – на контроле.

Проведено 2 внеплановые проверки в рамках муниципального жилищного контроля по обращениям граждан по вопросу протечки кровли в отношении управляющих компаний «Орион», «Восход». Выданы предписания на устранение нарушений.

За отчетный период административными комиссиями были оформлены штрафы на управляющие компании: «Тульское УЖКХ», «Восход», «Альянс», «Орион», «Тауэр», «Уютдом», «Единая Тула», «21 век», «Комфорт», «Тульская городская УК»то на сумму 2 238 500 рублей, взыскано 73 490 рублей, на принудительное взыскание в УФССП по Тульской области направлено материалов на 20 000 рублей, по остальным материалам период добровольной оплаты не истек.

В ходе контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов на предмет уборки прилегающих территорий от снега и наледи, а также снежно-ледяных образований на крышах обследовано 112 субъектов. В части несвоевременной расчистки территории от снега и наледи нарушений не выявлено. В части наличия снежно-ледяных образований на крышах выявлено 1 нарушение (ул. Токарева, д.78), выдано 1 требование, которое исполнено.

Главными управлениями по территориальным округам города Тулы также осуществлялся мониторинг скатных кровель на предмет наличия сосулек. Обследовано 1442 скатные крыши. Выявлено 29 нарушений, по которым выданы требования. Все нарушения отработаны, требования исполнены.

За истекший период управлением по административно-техническому надзору администрации города Тулы составлено 49 протоколов, из них:

- 5 протоколов по ст. 8.11-1 «Невыполнение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере благоустройства».

- 17 протоколов по ст. 9.1 «Торговля в неустановленных местах»;

- 25 протоколов по ст. 8.6-1 «Размещение наружной информации в неустановленных местах»;

- 1 протокол по статье 6.12 «Нарушение правил содержания и выгула собак»;

- 1 протокол по статье 6.1.1. «Нарушение покоя граждан».

Совместно с главными управлениями по Советскому и Привокзальному территориальным округам проведены встречи с предпринимателями по улицам: Красноармейский пр., ул. Советская, пл. Московского вокзала, ул.Болдина, пр. Ленина, ул. 9 Мая, Одоевское шоссе на предмет разъяснения правил благоустройства муниципального образования город Тула по внесению изменений в части размещения вывесок на фасадах зданий.

На предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства были обследованы следующие улицы: ул. Пирогова, Красноармейский пр, ул. Демонстрации, ул. Вересаева, ул. Металлургов, ул. Октябрьская, пл. Московского вокзала.

По результатам рейдов выдано 38 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства сроком до 1 мая текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU