В Туле снова пройдет плановое отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
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6 марта 2019 года, с 8:30 до 17:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пролетарской и К. Маркса.
А с 9:00 до 17:00 - на пересечении улиц Замочной и Калинина, улиц Л. Толстого и Староникитской.
Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети», сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU