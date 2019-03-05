2019-03-05T14:02:00+03:00
Общество

В Туле снова пройдет плановое отключение светофоров

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Виктория ЯКУШИНА
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6 марта 2019 года, с 8:30 до 17:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Пролетарской и К. Маркса.

А с 9:00 до 17:00 - на пересечении улиц Замочной и Калинина, улиц Л. Толстого и Староникитской.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети», сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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