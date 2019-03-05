За неделю в Туле вывезли более 14 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-05T12:59:47+03:00

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За неделю в Туле очистку городских территорий от снега производили 120 единиц техники, в том числе: 40 комбинированных дорожных машины, 4 снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 5 автогрейдеров, 24 самосвала КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 31 трактор МТЗ, 5 универсальных уборочных машин «Wille». Вручную территории убирали 165 рабочих.

Выполнены работы по обработке противогололедными материалами проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров. Использовано 6,6 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 1,2 тысячи тонн реагента и 4 тонны соли.

Для очистки остановочных площадок, пешеходных переходов и тротуаров, обработки противогололедными материалами объектов благоустройства было задействовано 20 тракторов МТЗ, 5 уборочных машин «Wille» и 8 фронтальных погрузчиков.

Выполнены работы по вывозу снежной массы в объеме 14 703 куб. м. Было задействовано 10 бригад, в состав одной бригады входил погрузчик, трое рабочих, 2 самосвала.

Выполнялись работы по очистке парковочных карманов вдоль магистральных улиц. В среднем было задействовано 25 человек рабочих, 4 мини погрузчика «New Holland».

Выполнены работы по очистке от снега пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах по 22 объектам, по очистке разворотных колец по 25 объектам.

В рамках реализации проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» на «Интерактивной карте свалок» на контроле находятся 1 свалка:

- д. Мыза (в районе ЖК Новая Мыза) – прокуратурой города Тулы составлен протокол на собственника земельного участка, срок устранения продлен до 31 марта.

Управлением по благоустройству за отчетный период в целях проверки выполненных АО «Спецавтохозяйство» работ проведено 16 выездных проверок, выявленные замечания по состоянию на сегодня устранены.

На территории Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, улиц Металлистов, Советской подрядной организацией ООО «Дизайн-стиль» в уборке было задействовано 4 единицы техники и 11 рабочих.

Выполнены работы по обработке противогололедным реагентом в объеме – 10,08 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU