"Откуда и куда несете?": в Туле двое мужчин попались на краже труб из подвала
Сотрудники полиции в Туле задержали мужчин, подозреваемых в краже.
Как выяснилось, двое злоумышленников похитили металлические трубы отопления из подвала дома на территории Зареченского округа областной столицы, взломав кирпичную кладку окна вентиляции.
Поймали их с добычей в руках полицейские ППС, которые в вечернее время патрулировали город. Мужчины не смогли пояснить правоохранителям, откуда и куда они несут имущество.
В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что трубы похищены. Подозреваемых доставили в отдел полиции.
Там 24-летний безработный ранее судимый туляк и его 25-летний безработный ранее судимый подельник из Киреевского района признались в содеянном.
Похищенное у них изъяли.
В настоящее время выясняются все детали незаконной деятельности подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU