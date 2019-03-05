"Откуда и куда несете?": в Туле двое мужчин попались на краже труб из подвала

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-05T12:55:19+03:00

В настоящее время выясняются все детали незаконной деятельности подозреваемых

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Сотрудники полиции в Туле задержали мужчин, подозреваемых в краже.

Как выяснилось, двое злоумышленников похитили металлические трубы отопления из подвала дома на территории Зареченского округа областной столицы, взломав кирпичную кладку окна вентиляции.

Поймали их с добычей в руках полицейские ППС, которые в вечернее время патрулировали город. Мужчины не смогли пояснить правоохранителям, откуда и куда они несут имущество.

В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что трубы похищены. Подозреваемых доставили в отдел полиции.

Там 24-летний безработный ранее судимый туляк и его 25-летний безработный ранее судимый подельник из Киреевского района признались в содеянном.

Похищенное у них изъяли.

В настоящее время выясняются все детали незаконной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU