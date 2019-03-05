В Туле продолжает работать система "Снег"
В период с 25 февраля по 3 марта 2019 года в Туле, на сервис «Реши проблему» - в систему «Снег» - поступило 90 обращений.
Из них 61 обращение – по очистке придомовых территорий и 29 обращений – по очистке городских территорий.
В работе находится 17 обращений, из них: 12 обращений по очистке придомовых территорий и 5 обращений по очистке городских территорий.
Нарушения сроков закрытия обращений не допущено.
Напомним, что сообщить о неубранной территории жители могут по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 в ЕДДС, либо с жалобой обратиться на портал «Открытый регион».
Для решения вопроса по уборке снега и наледи дается два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU