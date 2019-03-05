Масленица 2019 в тульских парках: сжигание чучела, ярмарка и салют

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-05T12:36:55+03:00

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10 марта 2019 года, в Центральном, Пролетарском и Комсомольском парках Тулы отпразднуют Масленицу.

Гостей оружейной столицы и горожан ждут широкие гуляния, ярмарки, танцы и песни, огненное шоу и ходулисты, традиционные русские игры и, конечно, сжигание чучела.

Программа

Программа

Кроме того, масленичные гуляния пройдут и на набережных Тулы - Казанской и Пролетарской (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU