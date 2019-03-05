Попался на "липе": 20-летний парень сбывал в Тульской области поддельные купюры

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-05T12:11:32+03:00

Материалы уголовного дела в отношении молодого человека направлены в суд

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Сотрудниками калужской полиции был задержан 20-летний житель Тюменской области. Парень подозревается в сбыте поддельных денежных купюр.

Как выяснилось, молодой человек приобрел у третьих лиц в Московской области "липовые" банковские билеты Центрального банка РФ, достоинством 5 000 рублей образца 1997 года.

Сбывать их парень отправился на территории Калужской и Тульской областей. Он приобретал в магазинах недорогой штучный товар, расплачиваясь фальшивками, и получал за совершенные покупки сдачу подлинными деньгами.

В результате он все-таки был пойман. В рамках расследования уголовного дела оказалось, что но успел совершить 16 эпизодов сбыта поддельных банкнот.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU