В Туле фармацевт и случайный прохожий поймали похитительницу лекарства

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-05T12:02:04+03:00

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В Туле полицейские и местные жители смогли поймать подозреваемую в грабеже. Злоумышленница совершила хищение из аптечного пункта в Центральном округе города.

Как оказалось, посетительница попросила фармацевта показать ей лекарство. Взяв коробку с препаратом в руки, женщина дождалась, пока работница аптеки отвлечется, и выбежала из помещения, не вернув запрошенный товар.

Женщина-фармацевт побежала на улицу за злоумышленницей, стала звать на помощь. Работнице аптеки помог случайный прохожий, обративший внимание на крики и остановивший убегавшую похитительницу.

На место ЧП были вызваны полицейские. Они доставили подозреваемую в отдел полиции для разбирательства.

Похищенное у 32-летней безработной тулячки изъяли.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная позиция и неравнодушие позволили раскрыть противоправное деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU