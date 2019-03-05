В Туле фармацевт и случайный прохожий поймали похитительницу лекарства
В Туле полицейские и местные жители смогли поймать подозреваемую в грабеже. Злоумышленница совершила хищение из аптечного пункта в Центральном округе города.
Как оказалось, посетительница попросила фармацевта показать ей лекарство. Взяв коробку с препаратом в руки, женщина дождалась, пока работница аптеки отвлечется, и выбежала из помещения, не вернув запрошенный товар.
Женщина-фармацевт побежала на улицу за злоумышленницей, стала звать на помощь. Работнице аптеки помог случайный прохожий, обративший внимание на крики и остановивший убегавшую похитительницу.
На место ЧП были вызваны полицейские. Они доставили подозреваемую в отдел полиции для разбирательства.
Похищенное у 32-летней безработной тулячки изъяли.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная позиция и неравнодушие позволили раскрыть противоправное деяние.
ИСТОЧНИК KP.RU