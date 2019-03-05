2019-03-05T11:56:39+03:00
Происшествия

Житель Тулы ушел из токсикологического отделения тульской больницы и пропал

Теперь его разыскивает полиция
Виктория ЯКУШИНА
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Без вести пропавший Николай Николаевич СеменовБез вести пропавший Николай Николаевич Семенов
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Отделом полиции «Советский» УМВД России по г.Туле разыскивается без вести пропавший Николай Николаевич Семенов, 04.07.1946 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Тула, 3-й полюсный проезд, д. 14, который 23 июля 2018 года ушел из токсикологического отделения ГУЗ «ТГК БСМП» им. Д.Я.Ваныкина, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 70 лет; рост 165 см; телосложение - средней полноты; европейского типа внешности; волосы темно – русые с сединой, короткая стрижка; лицо по форме – овальное; глаза серые; нос прямой – большой; губы средней толщины; на верхней и нижней челюсти полностью отсутствуют зубы.

Особые приметы: вертикальный шрам на животе от солнечного сплетения до пупка длиной 20 см., горизонтальный шрам от пупка до левого бока длиной 10 см; грыжа на животе диаметром 20 см; на правой ноге под коленной чашечкой горизонтальный шрам длиной 5 см; при ходьбе держится рукой за грыжу; сутулится.

На момент ухода был одет: футболка серого цвета фирмы «Адидас», спортивные штаны серого цвета фирмы «Адидас», темные тапочки.

Полицейские просят граждан, которым может быть что-то известно о местонахождении Семенова Николая Николаевича, сообщить в отдел полиции «Советский» УМВД России по г.Туле по тел.: 32-48-63, 8-961-260-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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