"Арсенал" и "Енисей" могут встретиться на поле в Туле

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-05T11:54:28+03:00

За десять дней до проведения матча в Тулу вновь прибудет комиссия для проверки поля

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Велика вероятность, что тульский "Арсенал" сможет провести домашний матч 20-го тура с "Енисеем" 16 марта на своем поле. Об этом сообщает "СЭ" со ссылкой на Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сообщил.

Для приведения стадиона в соответствие с нормами был проведен комплекс работ.

За десять дней до проведения матча, то есть 6 марта, в Тулу будет направлена комиссия для очередной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU