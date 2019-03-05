"Арсенал" и "Енисей" могут встретиться на поле в Туле
За десять дней до проведения матча в Тулу вновь прибудет комиссия для проверки поля
Изменить размер текста:
Велика вероятность, что тульский "Арсенал" сможет провести домашний матч 20-го тура с "Енисеем" 16 марта на своем поле. Об этом сообщает "СЭ" со ссылкой на Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сообщил.
Для приведения стадиона в соответствие с нормами был проведен комплекс работ.
За десять дней до проведения матча, то есть 6 марта, в Тулу будет направлена комиссия для очередной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU